سعر ومواصفات جوال Xiaomi Poco X4 Pro 5G في السعودية

يتم طرح جوال "بوكو اكس 4 برو" من “شاومي” الداعم لشبكات الجيل الخامس، ثنائي الشريحة بسعر 1299 ريالا سعوديا في إصداره القياسي والأساسي مع ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

وفقا لموقع gsmarena التقني يأتي جوال Xiaomi Poco X4 Pro 5G بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم MIUI 13 خصيصا لهواتف "بوكو" وهو يأتي بشريحة من كوالكوم SM6375 Snapdragon 695 بتكنولوجيا 6 نانو ثماني النواة، اثنين Kryo 660 Gold بتردد 2.2 جيجاهرتز، وستة نواة من Kryo 660 Silver بتردد 1.7 جيجاهرتز، مع شريحة رسومات جرافيك من Adreno 619

يقترن معالج جوال "بوكو اكس 4 برو" مع ذاكرة وصول عشوائي تتنوع بين الـ 6 و الـ 8 جيجابايت مع مساحة تخزين تتنوع بين 64 و 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2 كما أنه يدعم زيادة مساحة التخزين من خلال إضافة كارت ميموري.

يحزم جوال Xiaomi Poco X4 Pro 5G بطارية من مادة الليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة 67 وات ويصل إلى 70% خلال 22 دقيقة و 100% خلال 41 دقيقة.

يأتي جوال Poco X4 Pro 5G من الشركة الأم "شاومي" بشاشة حجمها 6.67 بوصة مع دقة وضوح 1080x2400 نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز وأقصى درجة سطوع 1200 شمعة لكل متر مربع مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة مع زجاج مقوى للحماية من Corning Gorilla Glass 5 كما أنه مقاوم للغبار ورذاذ الماء بدرجة حماية IP53.

بالنسبة للكاميرات، يأتي الجوال بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مع مستشعر آخر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر تصوير ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل كما أن به تقنية HDR ويدعم التصوير البانورامي، أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 16 ميجابيكسل.

بالنسبة للأسعار، يأتي جوال شاومي بوكو X4 برو ثنائي شرائح الاتصال بذاكرة 256GB روم و8GB RAM بسعر 1,455 ريال سعودي، بينما سعر جوال شاومي بوكو X4 برو 5G + 4G فولت بذاكرة عشوائية 128GB + 6GB من مساحة التخزين بسعر 1,414 ريال سعودي.