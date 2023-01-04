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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

غموض موقف أسامة نبيه مع الزمالك بعد مباراة أسوان

صدى البلد

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، على غموض موقف أسامة نبيه من الاستمرار مع الزمالك بعد أزمة مباراة أسوان. 

وكتب أحمد حسن “غموض موقف أسامة نبيه من الاستمرار مع الزمالك بعد أزمة مباراة أسوان”. 

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء بقيادة فيريرا استعدادا للقاء الداخلية في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بقيادة فيريرا يتعرض لموجة انتقادات 

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم وصافة المسابقة، في حين رفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة، يحتل بهم المركز السابع.

الزمالك الدوري الممتاز الداخلية الدوري مسابقة الدوري الممتاز أحمد حسن

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