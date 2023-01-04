بحضور وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية..تعرف على معرض إكسبو الحج 2023 في جدة

تنطلق يوم الاثنين المقبل بمدينة جدة السعودية فعاليات وأعمال مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج 2023 " تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات".

ويبحث المؤتمر الذي يستمر على مدار 4 أيام فرص تعزيز وتحسين خدمات البنية التحتية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، وتوفير بنية تحتية متكاملة كشبكات الطرق والكهرباء، والمياه، وخدمات الإنترنت والاتصالات.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى الجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة سُبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسة التي تسهم في تطوير المنظومة .

يشار إلى أن 115 اتفاقية تم توقيعها خلال نسخة المؤتمر الأولى 2021، بينما تجاوز عدد الزوار 45 ألفا.