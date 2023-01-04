عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الرضا.. أفضل ما قاله الشيخ الشعراوي عن الرزق

الشعراوي
الشعراوي

قدم الشيخ محمد متولي الشعراوي، نصائح لكل المسلمين حول أهمية رضا كل إنسان على وجه الأرض برزقه الذي قسمه الله له في الحياة الدنيا.

وقال الشعراوي عبر فيديو نشرته لع الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ، ووفقا للحديث القدسي " يا اِبنَ آدمَ خَلَقتُكَ لِلعِبَادةَ فَلا تَلعَب وَقسَمتُ لَكَ رِزقُكَ فَلا تَتعَب، فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ أَرَحتَ قَلبَكَ وَبَدنَكَ ، وكُنتَ عِندِي مَحمُودًا وإِن لَم تَرضَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي لأُسَلِّطَنَّ عَلَيكَ الدُنيَا تَركُضُ فِيهَا رَكضَ الوُحوش فِي البَريَّةَ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ لَكَ فِيهَا إِلا مَا قَسَمتُهُ لَكَ ، وَكُنتَ عِندِي مَذمُومَا .

وأوضح الشعراوي، أن التعب المقصود به ليس تعب الجسم ولكن تعب العقل والفكر، فإن رضي العبد بما قسمه الله أراح قلبه وبدنه الأمر الذي يدل على التعظيم والتنزيه والتطهير.

محمد متولى الشعراوي 4 أسرار قرآنية نصح بها الشيخ الشعراوي تفرج الهم وتزيد الرزق أحمد محمد متولي الشعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعب من قائمة الأهلي لمواجهة انبي بالدوري

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

ترشيحاتنا

تشكيل فريقي إنتر ونابولي بالجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي

أحمد موسى: الناس هتبيع الذهب سريعا لهذا السبب

زيادة 30 ألف جنيه على أسعار نيسان صني موديل 2023 | صور

لأول مرة منذ 1900.. دول أوروبية تسجل عدد وفيات قياسيا

أحمد موسى: تكلفة محور القاهرة كيب تاون زادت لـ30 مليار جنيه ..فيديو

عقب وصولهما السعودية.. حقيقة زواج كريستاينو رونالدو وجورجينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج أغلي الماركات.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بعيوب بشرتها

كوارث صحية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الصفار نصف سوى؟

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ