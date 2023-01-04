رباط صليبي.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كريم فؤاد وأكرم توفيق|شاهد

وجه الاعلامى خالد الغندور ، رسالة لـ كريم فؤاد وأكرم توفيق لاعبى النادى الأهلى ، بعد إصابة الثنائى بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب خالد الغندور “ ألف مليون سلامة و ربنا يشفيكم و ترجعوا سريعا للنادي الأهلي و منتخب مصر إن شاء الله ”.

ويذكر أن أعلن أحمد شوبير، إصابة لاعب جديد في النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر شوبير منشورًا عبر حسابه على “فيس بوك” جاء فيه:"الاصابات تداهم الاهلي من جديد تأكد إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي!! كل التمنيات بالشفاء العاجل".

وكان كريم فؤاد قد أُصيب إثر تدخل قوي من عبدالله السعيد في مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين بالدوري.

وانضم كريم فؤاد لزميله في الجبهة اليمنى، أكرم توفيق، الذي أُصيب هو الآخر بقطع في الرباط الصليبي.