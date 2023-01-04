أحلام تشارك جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة أحلام ، جمهورها بصور من احدث جلسة تصوير لها ،وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

وعلق احلام “ البوم #رزق_الورد مليونين ونص مشاهده في اقل من ٢٤ ساعه على قناتي ع اليوتيوب ”.

ويذكر ان انتهت مؤخرا المطربة أحلام من تصوير جزء كبير من برنامجها الجديد لاكتشاف المواهب “سعودي أيدول” وهو برنامج متخصص لاكتشاف المواهب الفنية في مجال الغناء.

ونشرت أحلام مجموعة من الصور لها أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج وظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ترتدى ملابس أشبه بالبيجاما وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أكدوا تميز إطلالتها خاصة وانها ظهرت بملامح شبابية وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها.