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فن

في ذكراه.. قصة رؤية تحققت لـ ممدوح عبد العليم قبل وفاته

ممدوح عبد العليم
ممدوح عبد العليم

تحل اليوم الخميس 5 يناير، ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم ، الذي ولد في 10 نوفمبر عام 1956، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، بعد وفاة مفاجئة عقب سقوطه فى صالة الألعاب الرياضية داخل أحد الأندية، ليرحل عن عمر يناهز الـ 59 عامًا. 

وتزوج ممدوح عبد العليم من الفنانة نبيلة كرم وهى فنانة استعراضية ولها بعض الأعمال الدرامية ولكن انفصلا وقرر الزواج من الاعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب واسفرت عن ابنته الوحيدة.

 

ممدوح عبد العليم وأول لقاء مع شافكي المنيري

قالت الإعلامية شافكي المنيري زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم ، إن الفنان ممدوح عبد العليم كان لها أكثر من زوج، وتعرفت عليه بعد وفاة والدها بعام وكان أول لقاء يجمعهما فى برنامج فضائي على قناة سي بي سي، وكانت فى العيد وقمت بتوجيه أسئلة له فى الحلقة مثل أنت متزوج قال لا وفي هذه الحلقة اتشديت له».

وأضافت الإعلامية شافكي المنيري خلال حوار لها ببرنامج «معكم» على فضائية «سي بي سي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، إن الراحل كان مشتركا مع والدى فى نفس البرج وكان مشتركا فى بعض الصفات الموجودة فى والدي، وهو السبب الرئيسي لحبى له ».

وتابعت أن هذه الفترة كانت من عام 1994 و1995 ، وبدأت من هذه الفترة التعارف وتم الزواج بعدها .

 

ممدوح عبد العليم واسمه المحبب

قالت الإعلامية شافكي المنيري زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، إن الكل فى العائلة يطلق على ممدوح المحترم، وكان يسعد بهذا الاسم كثيرا، وعندما يقابله أحد من المواطنين فى الشارع ويقول له يا محترم كان يقول لى». 

وأضافت الإعلامية شافكي المنيري خلال حوار لها ببرنامج «معكم» على فضائية «سي بي سي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم ، ان الأيام الحالية يتم عمل كتاب عن حياة ممدوح عبد العليم ، ويكون فيه قصص الحياة والحب التى بدأت من قناة فضائية».

وتابعت: "ممدوح كان محتوى للبيت بطريقة غير عادية، وكان يطلب من هنا ان تفعل فى الشارع الذى يتماشي مع طبيعته التى رباها عليها".

 

رؤية ممدوح عبد العليم 

وكان الراحل قد ظهر فى أحد البرامج التلفزيونية وأكد أنه شاهد ابنته الوحيدة "هنا" قبل ولادتها، حيث كان يقوم بإجراء تعديلات فى منزله قبل زواجه، وأثناء غفوته رأى طفلة صغيرة تجري نحوه وتحتضنه، ليتفاجأ بعد ولادة ابنته أنها صورة طبق الأصل من تلك الفتاة.

وأضاف أن والدته كانت تقول له أثناء حمل زوجته، إنه سينجب ولدًا، لكنه كان على يقين أن الله سيرزقه ببنت.

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