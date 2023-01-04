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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عبدالفتاح يؤجل انضمامه للأهلي 48 ساعة.. اعرف السبب

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إصابة كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، نوعًا من سوء الحظ الغريب الذي يواجه القلعة الحمراء، وغيابه حتى نهاية الموسم بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث سيغيب 9 أشهر وفقا للبروتوكول الطبي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc الفضائية: "تعرض كريم فؤاد لتدخل عادي من عبدالله السعيد ولم يقصد إصابته مطلقا".

وأضاف: "السعيد اتصل بكريم فؤاد من أجل الاطمئنان عليه، وأكد له أنه لم يقصد إطلاقا التدخل بعنف ضده، وكل شئ قدر واختبار من الله، لكنها إصابة صادمة، حتى الجهاز الطبي قام بتشخيص الإصابة بأنها جزع في الرباط الداخلي للركبة".

وواصل: "كريم فؤاد كان يجيد اللعب في عدة مراكز منها الظهير الأيمن، بالإضافة إلى أنه يلعب جناح في الفترة المقبلة".

وزاد: "خالد عبدالفتاح سيتأجل انضمامه للأهلي لمدة 48 ساعة، بسبب ظروف (خطوبته)، وسيكون بجوار محمد هاني في الفترة المقبلة".

وأكمل: "نتمنى الشفاء لكريم فؤاد وأن يعود سريعا للملاعب".

كريم فؤاد عبدالله السعيد محمد هاني إطلاق برنامج الأهلى

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