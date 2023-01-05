أمريكا تعلن عن إرسال مركبات قتالية جديدة إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، إنه يجري النظر في إرسال مركبات برادلي القتالية إلى أوكرانيا لمساعدة هذا البلد من أجل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

قال بايدن "نعم" عندما سئل عما إذا كان الخيار مطروحًا على الطاولة.

استخدم الجيش الأمريكي المركبات المدرعة المزودة برشاش قوي كمواد أساسية لنقل القوات حول ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات.

الجيش لديه الآلاف من مركبات برادلي، والتي يمكن أن تمنح الأوكرانيين المزيد من القوة النارية في ساحة المعركة. ومع ذلك ، فإن خطوة بايدن تقصر عن إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا ، والتي طلبها الأوكرانيون.

ولم يتضح عدد مركبات برادلي الموجهة إلى أوكرانيا ، لكن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات أسلحة أخرى يمكن الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأمريكي خلال الشهر الماضي، أن عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات التي وافق عليها لمساعدته في محاربة الغزو الروسي لم تكن صدقة ، ولكنها استثمار في الأمن العالمي.

وأرسلت الولايات المتحدة حوالي 21.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف مع استمرار الصراع على الأراضي في أوروبا منذ عام 1945 ، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

وأرسلت الولايات المتحدة بشكل متزايد أسلحة أكثر قوة إلى أوكرانيا. في البداية ، تم استخدام صواريخ ستينجر المضادة للطائرات المحمولة على الكتف ، وكذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات ، لصد التقدم الروسي. تصنع Javelins من قبل شركة Lockheed Martin Corp و Raytheon المشتركة.

ومع تقدم الحرب وتغير احتياجات أوكرانيا ، تم شحن أنظمة أسلحة أكثر تعقيداً، بما في ذلك أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) وأنظمة الصواريخ أرض جو الوطنية المتقدمة (NASAMS)، إلى كييف