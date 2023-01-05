بإطلالة جديدة.. نوال الزغبي تطرح أغنية أنا مش بتساب

طرحت الفنانة نوال الزغبي، أحدث أغانيها التي تحمل اسم أنا مش بتساب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

بعد النجاح الذي جمعهما بأكثر من عمل غنائي وأخرها أغنية "حفلة"، تجدد التعاون بين النجمة اللبنانية نوال الزغبي وشركة لايف ستايلز ستوديوز بأغنية جديدة بعنوان "انا مش بتساب".

وصدرت أغنية أنا مش بتساب، على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج دان حداد.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جديدة ومختلفة من حيث اللوك والأزياء والفكرة الجديدة التي قدمها المخرج دان حداد.

نوال الزغبي

على صعيد الصوت، جاءت أغنية "انا مش بتساب، باللهجة المصرية، وقدمت خلالها نوال الزغبي النمط الموسيقي الإيقاعي، وجاءت بقالب متجدد من حيث النص الغنائي واللحن السريع والتوزيع الموسيقي.

وحملت أغنية "انا مش بتساب" كلمات عمرو المصري والحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أحدث أغاني نوال الزغبي

حققت الفنانة نوال الزغبي ، أكثر من 6 مليون مشاهدة بكليب عكس الطبيعة، بعد طرحه يوم الأربعاء 13 أكتوبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كليب عكس الطبيعة للفنانة نوال الزغبي، من كلمات: احمد حسن راؤول، ألحان: احمد زعيم، توزيع: شريف قاسم، مكس وماستر: محمد جودة.

كليب عليه ابتسامة لـ نوال الزغبي

كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.