خبير: اقتصاد السعودية حقق معدل نمو وصل لـ8.8% لعام 2022

أكد الدكتور سليمان بن سعد الحميد، المحلل الاقتصادي والسياسي السعودي، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أصبح من أفضل اقتصاديات مجموعة العشرين، وحقق الاقتصاد معدل نمو وصل لـ8.8% لعام 2022، مشيرًا إلى أن الأمير محمد بن سلمان يعمل على تعظيم حجم الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية، ولكن جماعات الشر لا تريد الخير للملكة أو الدول العربية.

وأضاف "الحميد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن السعودية أصبحت قبلة للعالم الإسلامي سواء من الناحية الدينية أو الاقتصادية، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلق على السعودية دولة منبوذة خلال حملة ترشيحه للانتخابات.

وتابع انه جون لابدن بعد أن وصل إلى السلطة جاء إلى المملكة منحني الرأس يطلب الصلح والصفح والتراضي مع المملكة، ولكنه اصطدم بسد منيع في إطار العمل على تحقيق مصلحة الأمة العربية.

وأوضح أن السعودية الآن تعمل من أجل مصالحها، واللغة الرئيسية الآن للعالم الغربي هي لغة المصالح، مشيرًا إلى أن ولي العهد السعودي لديه خطة وهدف، ويعمل على الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.



