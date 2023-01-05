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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفلة تعذيب السبب.. جنح الإسكندرية تنظر ثاني جلسات محاكمة مدير حضانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تنظر محكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الخميس، ثاني جلسات قضية مديرة حضانة خاصة لاتهامها بالتعدي على أطفال بالضرب، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على الترخيص اللازمة.

وكانت المحكمة أجلت القضية؛ للاطلاع، بعد أن أحالت النيابة المتهمة للمحكمة إثر حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وقد باشرت نيابة باب شرق بمحافظة الإسكندرية التحقيق فى واقعه اتهام مديرة حضانه فى منطقة شارع فؤاد التابع لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بالتعدي بالضرب على أطفال الحضانة.

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وبدأت الواقعة عندما تقدم عدد من أولياء الأمور بالبلاغ  رقم 10515 / 2022، ضد مديرة حضانة خاصة، يتهمونها بالتعدي بالضرب على أبنائهم داخل الحضانة، وتسببها في إصابات سابقة ومشاكل نفسية لبعضهم، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال 10 أولياء أمور واستكملت اليوم الاستماع لعدد آخر منهم.

وقالت سارة مصطفى؛ ولية أمر لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إنها فوجئت الخميس الماضي باتصال هاتفي ورسالة من معلمة سابقة في الحضانة، تؤكد تعرض ابنتها للضرب على يد المديرة، فضلا عن سوء تعامل العاملين مع الأطفال، مؤكدة أنها عندما استمعت للمقطع الصوتي تعرفت على صوت ابنتها ونبرة صرخاتها.

وقال محمد تاج الدين؛ أحد أولياء الأمور المشاركين في تحرير المحضر، أنه نقل ابنه من الحضانة بعد دخوله فيها بأقل من الشهر، لسوء حالته النفسية وتعرضه للتبول الليلي منذ التحاقه بها.

وأضاف الأب، أنه فوجئ أمس باتصال هاتفي من والد أحد أولياء الأمور بالحضانة، يخبره بأنهم اكتشفوا حدوث حفلات تعذيب للأطفال من مديرة الحضانة، وأن إحدى المعلمات قررت فضح الأمر لاعتراضها على ما يحدث.

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