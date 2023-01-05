الكومي: سددت 20 مليون جنيه من مالي الخاص لصالح الإسماعيلي

أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أنه يتمنى تحسن نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز في الفترة القادمة وتدعيم الفريق بصفقات قوية في يناير الجاري.

وقال يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" سددت 20 مليون جنيه من مالي الخاص لصالح الاسماعيلي ويجب الصبر على النادي من الجماهير والجهاز الفني واللاعبين على الأزمة المالية الحالية ونسعى لتسوية الأزمة في الفترة القادمة ".

وتابع:" تأخر المستحقات ليس سببًا في تراجع النتائج وتمنى تحسن نتائج الاسماعيلي الفترة القادمة ".

تعادل الاسماعيلي مع البنك الاهلي

انتهت احداث المباراة بين فريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسماعيلية فى الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال المباراة.

وارتفع رصيد الإسماعيلي الي النقطة السابعة في المركز السابع عشر ، وجاء البنك الاهلي في المركز الثاني عشر برصيد ١٠ نقاط.