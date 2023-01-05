عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكومي: سددت 20 مليون جنيه من مالي الخاص لصالح الإسماعيلي

صدى البلد

 

أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أنه يتمنى تحسن نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز في الفترة القادمة وتدعيم الفريق بصفقات قوية في يناير الجاري.

وقال يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" سددت 20 مليون جنيه من مالي الخاص لصالح الاسماعيلي ويجب الصبر على النادي من الجماهير والجهاز الفني واللاعبين على الأزمة المالية الحالية ونسعى لتسوية الأزمة في الفترة القادمة ".

وتابع:"  تأخر المستحقات ليس سببًا في تراجع النتائج وتمنى تحسن نتائج الاسماعيلي الفترة القادمة ".

تعادل الاسماعيلي مع البنك الاهلي

txt

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة أبرزها وقف القيد

txt

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

انتهت احداث المباراة بين فريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين  على ملعب ستاد الإسماعيلية فى الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال المباراة.

وارتفع رصيد الإسماعيلي الي النقطة السابعة في المركز السابع عشر ، وجاء البنك الاهلي في المركز الثاني عشر برصيد ١٠ نقاط.

 

الأهلى الدوري المصري اتحاد الكرة الدوري الممتاز الكومي الاسماعيلي البنك الاهلي نادي الإسماعيلي مسابقة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

هل أسلم؟ رونالدو أمام الكعبة يشعل مواقع التواصل.. فما الحقيقة؟ شاهد

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلى رسميا عن الفريق .. تفاصيل

بقالها 3 أيام بتمطر ومستمرة بكره| تنبيه مهم من الأرصاد لهذه المناطق

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية تغلق الجلسة على ارتفاع بعد بيانات التضخم

تراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. الأهلي يحسم 3 صفقات نارية

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الخميس 5-1-2023

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت ريلمي القادم Realme Pad Slim 

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحوائج .. أدركه بخمس كلمات

مرتضى منصور يوجه الدعوة لجميع رموز الزمالك لحضور احتفالية الراعي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2023|برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

طريقة عمل سلطة الرمان .. صحية و شهية

الفنانة التشكيلية هالة رشدي: معرض "هي" يحتوي على لوحات لوجوه مختلفة للمرأة

طريقة عمل كيك الجوز بنكهة البرتقال

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ