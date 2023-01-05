الكومي: صفقة انتقال الشامي والوحش إلى المصري "تبادلية" وسنحصل على 7 ملايين

أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن صفقة انتقال محمد الشامي وعمر الوحش إلى نادي المصري البورسعيدي تبادلية بخلاف مقابل مادي لصالح النادي في الفترة القادمة .

وقال يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" صفقة انتقال الشامي و الوحش إلى المصري تبادلية وسنحصل على 7 ملايين جنيه من المصري مقابل انتقال الوحش و الشامي".

وتابع:"نتمنى تحسن نتائج الإسماعيلي الفترة القادمة مع أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد وأتمنى أن يظهر الفريق بشكل قوي في مسابقة الدوري الممتاز ".



تعادل الاسماعيلي مع البنك الاهلي

انتهت احداث المباراة بين فريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسماعيلية فى الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال المباراة.

وارتفع رصيد الإسماعيلي الي النقطة السابعة في المركز السابع عشر ، وجاء البنك الاهلي في المركز الثاني عشر برصيد ١٠ نقاط.