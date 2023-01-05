فيفي عبده تشارك جمهورها فيديو مع ابنتها هنادي| شاهد

شاركت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد مع ابنتها هنادي، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيفي عبده رفقة ابنتها بأجواء الاحتفال بالعام الجديد والألعاب النارية، من الرياض بالسعودية، وعلقت: بنتي هنادي بتخاف من الفاير وركس.

وعادت فيفي عبده، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك في بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كلا من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.