نجوم يخفون وجوه أبنائهم|حسن الرداد ينشر صورة يد مولوده..وحماقي فعلها قبل 5 سنوات

لم يكن الفنان حسن الرداد هو أول من أخفى وجه ابنه، حيث سبقه عدد من نجوم ونجمات الفن الذين اتبعوا طريقة إخفاء وجوه أبنائهم، إما بسبب الخوف عليهم من الحسد أو الحفاظ على خصوصية حياتهم، كي لا يكونوا تحت الأنظار.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين تعمدوا إخفاء وجوه أبناءهم، في الصور التي نشروها عبر السوشيال ميديا.

حسن الرداد

تعمد الفنان حسن الرداد، إخفاء وجه مولوده الأول «فادي» التي وضعته زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قبل يومين.

ونشر حسن الرداد صورة له وهو يمسك يد ابنه بعد استقبال أول مولود، عبر صفحته الشخصية فيس بوك.

وكتب حسن الرداد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .

وأضاف حسن الرداد: الحمدلله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل :#فادى_حسن_الرداد .. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى" وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم وبناتكم ان شاء الله.

وأطلق حسن الرداد عليه اسم فادي علي اسم شقيقه الذي فقده منذ ١٩ عاما.

حسن الرداد يمسك يد مولوده

كريم فهمي

قبل عامين، نشر الفنان كريم فهمي صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر كريم فهمي في الصورة برفقة ابنته جميله ولم يفصح عن وجهها، معلقا: " جميلة وابوها".

كريم فهمي

يوسف الشريف

الفنانين، الفنان يوسف الشريف الذي ظهر في عدد من الصور مع زوجته الكاتبة إنجي علاء أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجلهما عبد الرحمن حيث ظهر هو وشقيقه بوجهان مخفيان بـ "ايموجي" القلوب.

وعلق يوسف الشريف على الصورة قائلا: "النهاردة عيد ميلاد عبد الله وعبد الرحمن ربنا يحميهم ويبارك فيهم هما وأختهم ومامتهم".

يوسف الشريف

بشرى

كما اتبعت الفنانة بشرى نفس الطريقة التي لجأ إليها عدد من النجوم، بإخفاء وجه طفليها حفاظا على خصوصيتهما وحياتهما الخاصة.

ونشرت بشرى صورة لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها ومعها طفليها حيث وضعت على وجههما "ايموشن" كي تخفي ملامحهما، وعلقت على الصورة قائلة: "بحتفل بعيد ميلادى مع اولادى ..ربنا يبارك فى كل الأطفال".

محمد حماقي

وقبل 5 سنوات، فاجأ الفنان محمد حماقي جمهوره بنشر صورة تجمعه بابنته فاطمة أثناء تواجده في منزله في إحدى قرى الساحل الشمالي.



وتعمد حماقي إخفاء وجه ابنته من الظهور في الصورة حيث ظهرت بظهرها وهو يحملها داخل حامل أطفال.

محمد حماقي

هبة مجدي

وتنضم للقائمة الفنانة هبه مجدي وزوجها اللذين لم يكشفا عن وجه ابنتهما دهب لأكثر من 4 سنوات، إذ توقفت في الفترة الأخيرة عن نشر صورا لها.

هبة مجدي

لاميتا فرنجية

وقبل 3 سنوات، شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة برفقة ابنها جاستن الذي أخفت ملامح وجهه قليلا، وذلك من خلال استخدام احد التطبيقات، وعلقت قائلة :"مى امور".

لاميتا فرنجية

مايا نصري

نشرت الفنانة مايا نصرى صورة مع زوجها وأولادها الثلاثة حيث أخفت وجوههم فى الصورة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث تحتفل بعيد ميلادها.

وعلقت مايا نصرى على الصورة قائلة : "في عيد ميلادي، عاجزة عن شكر الرب بما فيه الكفاية على هداياه والبركات الجميلة زوجي العزيز حب حياتي وميكايلا وجيوفاني ومانويلا أطفالنا الثلاثة.. أتمنى كل يوم رائع يمر علينا".

مايا نصري

شريف رمزي

ومن هؤلاء الفنانين أيضا الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، اللذين لطالما نشرا صورا لأولادها وأخفيا وجههما، وهو ما عرض الفنان الشهير وزوجته للانتقادات من قبل رواد سوشيال ميديا الذين طالبوا منهم التوقف عن نشر صور أبنائهم في حال خوفهم من الحسد.

وسارت شهد رمزي على نفس نهج شقيقها شريف رمزي، بإخفاء دوما وجه ابنتها الوحيدة من المنتج كريم السبكي، بنفس الطريقة وهي تصويرها بزاوية لا تظهر ملامح وجهها.