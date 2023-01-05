مجندة إسرائيلية تستفز فلسطينيين و تهددهم بالسلاح..صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجندة إسرائيلية تستفز فلسطينيين في إحدي الشوارع.

وذلك بعد أن تركها زملائها المجندين بمفردها، وظهرت المجندة و هي تستفز مواطنين وتهددهم بسلاحها.

أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس، جلسة طارئة لمناقشة الوضع الحالي في القدس، بسبب اقتحام المسجد الأقصي أمس الثلاثاء من قبل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

وقال منصور في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الجلسة جاءت بطلب فلسطيني أردني مشترك، وتأييدٍ من الإمارات والصين.