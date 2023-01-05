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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برصاصة في الرأس.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طفلاً فلسطينيًا

الشهيد عامر أبو زيتون
الشهيد عامر أبو زيتون

استشهد طفل فلسطيني يدعي عامر أبو زيتون يبلغ من العمر 16 عامًا فجر الخميس برصاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرقي نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل  أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن عرايشي كراجة،و اعتقلت أحد أعمامه، ويدعى أحمد من داخل نفس المنزل.

وكان قد أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور امس الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس، جلسة طارئة لمناقشة الوضع الحالي في القدس، بسبب اقتحام المسجد الأقصي أمس الثلاثاء من قبل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

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