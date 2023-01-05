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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل سيارته.. أحدث ظهور ل محمد رمضان عبر السوشيال ميديا.. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو قصير من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان عبر خاصية “الاستوري”، من داخل سيارته، مرتدي طقم باللون الأسود، ونال الفيديو إعجاب المتابعين.

داخل الاستديو.. محمد رمضان يشوق المتابعين لأعماله القادمة

بإطلالة شتوية.. محمد رمضان يخطف الأضواء في أحدث ظهور عبر إنستجرام

واحتفل الفنان محمد رمضان بتصدر كليب “علي وضعنا”، التريند الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

و تصدرت حلقته مع الإعلامية مني الشاذلي التريند الثاني عبر “يوتيوب”، ونشر محمد رمضان صورة للاحتفال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق عليها كاتبًا: “الحمد لله رقم 1 و 2 علي تريند يوتيوب مصر”.

أغنية «على وضعنا» من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.

 

مسلسل محمد رمضان 

ويعود محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد الذى يحمل اسم "جعفر العمدة" بعد الاحتفالات بموسم الكريمساس، المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، المسلسل قصة محمد سامى، ويشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

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