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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسقطه أرضا.. الأمير هاري يتهم شقيقه بالتعدي عليه

الامير هاري و شقيقه
الامير هاري و شقيقه

اتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه اعتدي عليه بالضرب، وأسقطه أرضاً خلال مشادة في العام 2019، وذلك حسب كتابه الذي حصلت عليه صحيفة “ذي جارديان” أمس الأربعاء، قبل صدوره.

وكتب هاري في كتابه “Spare” الذي من المقرر نشره بعد أيام ، إنه تعرض لاعتداء من شقيقه الأكبر وليام خلال مشادة في لندن في العام 2019، بحسب “ذي جارديان”.

وخلالها، اتهم الأمير شقيقه وليام بأنه وصف ميجان بأنها”وقحة”، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع تبادل للشتائم، وفق الصحيفة البريطانية.
وبعد حوار محتدم بين الشقيقين، قال هاري إن شقيقه وليام “أمسك بي من الياقة، ومزق قلادتي، وطرحني أرضاً”.
وأضاف “سقطتُ على وعاء طعام الكلب الذي انكسر تحت ظهري وأصابتني شظاياه”، وأشار هاري أنه ظل مذهولا، بعدها طلب من شقيقه المغادرة.

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