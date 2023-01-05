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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرة سارة لراغبي الحج والعمرة.. السعودية تطلق خدمة جديدة قريباً

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة


كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاقها خدمة "الحجاج الأفراد" قريبًا للتقديم للحج من خارج البلاد عبر المنصة الإلكترونية "نسك" بسهولة ويسر، وفقا لما  ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأوضحت الوزارة، يوم الأربعاء، أنه سوف يجري إصدار إصدار "تصاريح العمرة والصلاة في الروضة" عبر نفس التطبيق بما يتناسب مع  السعة المكانية والزمانية للمعتمرين بغية الحد من الازدحام.

ولفتت الوزارة  إلى أنها تعمل على توفير خدمة تسجيل "خصائص البصمة الحيوية" للمعتمرين إلكترونيًا للحصول على التأشيرة فوريًا لخمس دول هي "بريطانيا، تونس، بنغلاديش، ماليزيا، الكويت" عبر تطبيق (Saudi Visa Bio) التابع لوزارة الخارجية السعودية.

ونوهت الوزارة أيضا إلى أنها سوف تسعى خلال الأعوام المقبلة إلى أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية من بداية من التفكير بالقدوم للحج أو العمرة، وحتى مغادرة المملكة، مرورًا بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد استقبلت في العام الماضي نحو 850 ألف حاج من الخارج، وذلك بسبب القيود التي كانت مفروضة جراء مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقبل الجائحة كانت المملكة تسمح باستقبال أكثر من مليوني حاج، وهو الأمر المتوقع العمل به في موسم الحج القادم بعد إلغاء القيود التي كانت مفروضة في السابق خلال فترة انتشار كوفيد-19.

الحجاج الأفراد السعودية الحج والعمرة

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