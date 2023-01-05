محافظ قنا: مدارس الفصل الواحد تواجه الارتداد إلى الأمية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القيادة السياسية تهتم بالتعليم وتضعه في الأولويات، من خلال تطوير وتحديث للنظام التعليمي في مصر والتغلب على مشكلاته، ومن ثم تطرح صيغا وبدائل جديدة أكثر مرونة وغير تقليدية تتلاءم مع ظروف البيئات المحلية واحتياجاتها تسهم بدورها فى رفع نسب التحاق الأطفال ومعالجة التسرب والرسوب والارتداد إلى الأمية وخاصة بين الإناث منهم، ومن أجل هذا نشأت فكرة مدارس الفصل الواحد.

جاء ذلك خلال زيارته مدرسة الرحمن للتعليم المجتمعى ذات الفصل الواحد بقرية حاجر الدهسة بحري التابعة لمركز فرشوط، رافقه العميد محمد السيد، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأجرى محافظ قنا، حوارا مع التلاميذ، و استفسر منهم عن مستوي التعليم ، وأوضح لهم الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم في قري الريف المصرى، ورفع مستوي معيشتهم.

وأكد الداودى، أهمية التعليم المجتمعي، لأنه يتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى، ليجدوا فرصة للحاق بركب التعليم، كما أنه يعد الحل الدستورى لتوفير الخدمة التعليمية فى المناطق النائية المحرومة من التعليم، مما يساعد على القضاء على الأمية فى مهدها.

يُذكر أن محافظة قنا تضم ٣٠٠ مدرسة تعليم مجتمعى، موزعين علي جميع مراكز وقري المحافظة، بهدف استيعاب أعداد الأطفال غير الملتحقين بالمنظومة التعليمية أو من تسربوا منها.