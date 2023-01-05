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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب محتملة..طائرة مسيرة من كوريا الشمالية تخترق منطقة رئيس جارتها الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قال مسؤول عسكري بجيش كوريا الجنوبية، إن طائرة بدون طيار “مسيرة”  تابعة لكوريا الشمالية دخلت لفترة وجيزة منطقة حظر جوي، بالقرب من مكتب رئيس كوريا الجنوبية.

وأوضح المسؤول في تصريحات اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن الطائرة المسيرة كانت من بين 5 طائرات مسيرة أرسلتها كوريا الشمالية عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين.

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وأضاف عبر “يونهاب” أن الطائرة طارت لفترة وجيزة إلى الحافة الشمالية للمنطقة، لكنها لم تقترب من المرافق الأمنية الرئيسية”، في إشارة إلى منطقة “P-73” وهي منطقة تقع ضمن مسافة 3.7 كيلومترات من المكتب الرئاسي.

و انتهكت الطائرات المسيرة الكورية الشمالية المجال الجوي لكوريا الجنوبية، ولكنها كشفت عن عدم استعداد الجنوب الكافي لاكتشاف وتعقب وإسقاط مثل هذه الطائرات المسيرة الصغيرة. 

وبحسب وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، فإن الطائرات المسيرة الكورية الشمالية، على وجه الخصوص، حلقت في مسارات منحرفة، وغيرت السرعة والارتفاعات بطرق غير متوقعة.

وقالت وكالة (يونهاب)، إن المكتب الرئاسي ينظر في تعليق إعلان (بيونجيانج) المشترك بين الكوريتين، إذا انتهكت كوريا الشمالية الأراضي الكورية الجنوبية مرة أخرى.

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