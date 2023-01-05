بعد 4 أشهر فقط من حصوله على رخصة طيار، تسبب مراهق في إنقاذ حياته وعائلته المكونة من جدته وأبناء عمومته عندما كانوا يحلقون بطائرة فوق طريق سريع بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

بطولة مراهق

أثناء تحليق الأسرة على ارتفاع 5500 قدم في الهواء، تعطل محرك الطائرة فجأة، حيث سمع المراهق الأمريكي، بروك بيترز، 18 عاما، صوتا من المحرك، وفقد بعدها مباشرة القوة التي يولدها المحرك.

وقال المراهق الذي أنقذ عائلته ويتمثل هدفه الوظيفي في أن يصبح طيارا في المستقبل، إنه سمع جدته تبكي، فحاول ضبط أعصابه والتركيز على عملية الهبوط الاضطراري.

وفقا لما نقلته شبكة "سي بي إس"، فقد أنقذ المراهق عائلته عندما هبط بالطائرة التي تحمل أبناء عمومته وجدته، اضطراريا على طريق سريع جنوب كاليفورنيا "الطريق 66"، الذي يعد أيضا أحد أشهر الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

وأشار المراهق الأمريكي إلى أن أبناء عمومته كانوا يزورونه، وخططوا لرحلة على بعد حوالي 60 ميلا من مطار "آبل فالي" إلى مطار "ريفرسايد"، منوها إلى أنه بعد نجاح الهبوط قال في رسالته للآخرين: “ابق هادئا، وتذكر تدريبك وثقتك بالله”.

محرك الطائرة تعطل فجأة|كيف أنقذ مراهق أمريكي جدته وأبناء عمومته من الموت؟

هبوط اضطراري

وعن الصعوبات التي واجهها قبل هبوطه، نبه المراهق الأمريكي: "هناك حقول أسفل الطائرة، لكن كوني من المنطقة، أعلم أن هناك صخورا وأشجارا أيضا في كل مكان، إذا هبطت، فسوف نتعرض لإصابات خطيرة، وستدمر الطائرة بالكامل".

وأكد البطل بروك بيترز أنه قرر بناءً على ذلك أن أفضل فرصة للهبوط كانت الطريق السريع 66، رغم أن السيارات تتحرك بالاتجاهين وأسلاك الهاتف متشابكة بشكل معقد، ووصف عملية الهبوط قائلا: "كل ما كان عليّ فعله في هذه المرحلة هو التباطؤ، كان الهبوط سلسا مثل أي هبوط آخر".

ونبه المراهق إلى أن أبناء عمومته وجدته البالغة من العمر 77 عاما أصيبوا بالصدمة، لكنهم لم يصابوا بأذى، منبها إلى أنه اتصل بالنجدة بعد الهبوط، ووصلت شاحنة إطفاء للمساعدة في تحريك الطائرة بعيدا عن الطريق.









