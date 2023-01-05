إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - سفاجا

أصيب شخصين، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - سفاجا، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي جنوب مدينة الغردقة

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي جنوب مدينة الغردقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة أول الغردقة لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي الإسعافات الأولية، وتراوحت الإصابات من بين كدمات متفرقة وجروح.