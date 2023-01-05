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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد سير امتحانات النقل الثانوي.. صور

رئيس منطقة كفر الشيخ
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول، صباح اليوم، الخميس، من داخل لجان معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

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وتابع سير العمل بلجان معهد كفر الشيخ النموذجي الثانوي بنين، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان، وحرص فضيلته على متابعة التجهيزات المقامة حالياً بكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للاطمئنان على مدى جاهزية الاستعدادات لاستقبال أعمال امتحانات الشهادتين.
 

وخلال تفقد رئيس المنطقة لسير لجان امتحانات النقل الثانوي بالمعهد النموذجي؛ وجه فضيلته بتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أي من أساليب الغش.

 

وأشار إلى أن امتحانات النقل الثانوي تعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيداً لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.
 

 وخلال تفقده لمتابعة سير التجهيزات بكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ قام الدكتور "شهاوي" بمتابعة أعمال المراجعة والترقيم لاستمارات الطلاب، مؤكداً فضيلته عل القائمين بأعمال الكنترول بأهمية مراعاة الدقة والتنظيم واجبات العمل طوال فترة انعقاد الكنترول والتجهيز له.


 يذكر أنه بالنسبة لامتحانات النقل الثانوي، أدى طلاب القسم العلمي بالصف الأول أدوا الامتحان اليوم في مادتي الكيمياء، والثقافة الإسلامية، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي علميا؛ الامتحان بمادتي القرآن الكريم، والفيزياء، بينما طلاب القسم الأدبي بالصف الأول الثانوي أدوا الامتحان اليوم مادتي الجغرافيا، والثقافة الإسلامية، وأدى طلاب الصف الثاني عن القسم الأدبي الامتحان؛ في مادتي القرآن الكريم، والجغرافيا.

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محافظ كفر الشيخ رئيس الإدارة المركزية كفر الشيخ شيخ الأزهر الأزهر رئيس جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

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