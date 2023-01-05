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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي في 12 محافظة .. تفاصيل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة الأسبوع الثقافي في 12 محافظة، وذلك في ضوء الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

الأسبوع الثقافي 

ويُقام الأسبوع الثقافي في 12 محافظة في وقت واحد وهي: (الجيزة، القليوبية ،البحيرة، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، المنيا، أسوان، بور سعيد، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء)، وذلك خلال الأسبوع القادم من الأحد 8/ 1/ 2023م حتى الأربعاء 11/ 1/ 2023م ، علمًا بأن محاضرات الأسبوع الثقافي تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة ، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك على النحو التالي :

نشر ثقافة التسامح الديني 

وفي إطار الروح الوطنية العظيمة التي يعيشها الشعب المصري بكافة أطيافه، والتي صارت أنموذجًا للعيش المشترك في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الوحدة الوطنية هنأ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد، صباح اليوم الخميس 5 يناير 2023م بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة، على رأس وفد دعوي كبير من قيادات الأوقاف ضم كلا من: الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني, والدكتور/ أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور/ خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور/ السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ/ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية.
هذا وقد أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر تعدُّ أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، والمصريون نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد، والوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج شديد التميز لترسيخ أسس السلام العالمي ، مثمنًا المواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية.
من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بجهود وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح، وترسيخ أسس العيش المشترك، وبإدارتها لملف الوقف.
هذا وقد أكد كل من قداسة البابا تواضروس الثاني ووزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن مصر أنموذج فريد في نشر ثقافة التسامح الديني، وفهم مقتضيات العيش المشترك.

الأوقاف وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي صلاة العشاء كبار القراء والمبتهلين التسامح الديني

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