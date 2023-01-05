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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الجمود الوظيفي..

الكويت .. اعتصام العاملين في مؤسسة البترول

الكويت - علم
الكويت - علم

دعت نقابة البترول الكويتية جميع العاملين بقسم الأمن إلى الاعتصام أمام مبنى مؤسسة البترول الأربعاء المقبل 11 الجاري الساعة 10 صباحا.

وشدد رئيس النقابة محمد فالح الهاجري على ان ‏الحقوق تنتزع ولا تعطى، مؤكدا ان النقابة ساءها ما حصل من تسويف ومماطلة في تحقيق مطالب العاملين في القطاع النفطي وخصوصا رجال الأمن.

وأوضح ان رجال الأمن يعانون من الجمود الوظيفي منذ 10 سنوات ولن نسمح بهضم حقوقهم العادلة.

وأكد الهاجري ان رجال الأمن في القطاع النفطي هم سد منيع لحماية القطاع النفطي من السرقات والاختلاسات مثل سرقة الكوابل وتهريب الديزل وغيرها من القضايا التي تصدوا لها بكل بسالة للمحافظة على أموال الكويت.

ودعا الهاجري في ختام تصريحاته جميع رجال الأمن بالقطاع النفطي إلى الاعتصام عند مؤسسة البترول وهم أصحاب القرار يوم الأربعاء القادم 11 يناير، مضيفا القول: «ولن نخرج من مؤسسة البترول حتى توفى كافة المستحقات وتحقيق جميع مطالبنا». 

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