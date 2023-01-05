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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الأتربي تخطف الأنظار في شوارع فرنسا |شاهد

هدى الاتربي
هدى الاتربي

نشرت الفنانة هدى الاتربي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
وظهرت الأتربي في الصورة بإطلالة شتوية جذابة وهي تتجول فى شوارع باريس، مرتدية جمبسوت أسود لامع مكشوف، مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلي جانب أخر، انتهت هدى الأتربي من تصوير فيلم "شمس" من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني، غيرهم.


الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.


يشار إلى أن أحدث أعمال هدي الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠٥_١٨٣٥١١
IMG_٢٠٢٣٠١٠٥_١٨٣٥١١
إطلالة شتوية جمبسوت اسود هدي الاتربي فيلم ماما حامل شوارع باريس

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