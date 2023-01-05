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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنه وفقًا لأوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقت القوات تعليمات بشأن وقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الجمعة.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقًا لتعليمات الرئيس بوتين، أصدر وزير الدفاع سيرجي شويجو تعليماته للقوات بإدخال نظام لوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير على طول التماس في أوكرانيا ".

وفي وقت سابق من اليوم، أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير.

وأمر بوتين، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار من الساعة 12.00 يوم 6 يناير إلى  الساعة 24:00 يوم 7 يناير، على طول خطوط المواجهة في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق، دعا رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، قوات كل من روسيا وأوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد وخلاله.

ويحتفل كل من الأرثوذكس الأوكرانيين والروس تقليديا بالعطلة في 7 يناير.

ووجه البطريرك كيريل إلى “جميع الأطراف المتورطة في صراع داخلي... نداء لوقف إطلاق النار وإقامة هدنة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير”.

وقال كيريل إن الغرض من وقف إطلاق النار هو تمكين الأرثوذكس “من حضور القداس عشية عيد الميلاد وفي يوم عيد الميلاد”.

وكانت هناك بالفعل دعوات مماثلة لوقف مؤقت للقتال، حيث اقترح 1000 من الزعماء الدينيين الأمريكيين الشهر الماضي أن كلا من أوكرانيا وروسيا قد تتفاوضان على هدنة بين 24 ديسمبر و19 يناير.

أوكرانيا الدفاع الروسية فلاديمير بوتين بوتين شويجو

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