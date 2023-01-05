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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من أوكرانيا على مقترح روسيا بوقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية

ردت أوكرانيا على عرض روسيا بإعلان هدنة بين الطرفين ووقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد، واصفة العرض الروسي بـ "النفاق".

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أولاً. أوكرانيا لا تهاجم أراضٍ أجنبية ولا تقتل المدنيين. كما تفعل روسيا، أوكرانيا تدمر فقط عناصر جيش الاحتلال على أراضيها".

وأضاف "ثانيا روسيا يجب عليها أولا مغادرة الأراضي المحتلة، عندها فقط سيكون هناك هدنة مؤقتة. احتفظ بالنفاق لنفسك".

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بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا .. تفاصيل

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.

 وقال بوتين وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلّف وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير".
 

أوكرانيا روسيا وقف إطلاق النار عيد الميلاد بوتين

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