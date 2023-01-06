رأفة بالأهالي.. مستشفى للتأمين الصحي حلم سكان قرية الكيمان بالأقصر

ناشد أهالي قرية كيمان المطاعنة - التابعة لمركز اسنا - بمحافظه الاقصر ، فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد الإخباري ، وزارة الصحة بالموافقة على إنشاء مستشفى للتأمين الصحي.



ويقول المواطن محمد المطعنى أحد الأهالى المتضررين في رسالتة : "نطلب من السادة المسئولين و رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بعمل مبنى للتأمين الصحي، حيث ان لدينا مستشفى بالقرية مساحة كبيرة حتي الان لم يتم انشاء مبنى تأمين صحي شامل كباقي القرى وتم التحدث مع المسئولين بالمحافظه ولم يتم عمل شيء والقرية تخدم الاف المواطنين البسطاء .

وأضاف: حيث أن مستشفي الكيمان المطاعنه بدون تامين صحي وبدون طبيب أو ممرضة أو مسعفين لحالات الطوارئ ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان ، متابع أن عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى مستشفى أسنا التى يتوفر بها أطباء والتى تبعد عنهم بمسافة 15 كيلو ، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها.

وناشد المسئولين بوزارة الصحة و محافظة الأقصر التدخل وتوفير مبنى للتأمين الصحي و توفير طبيب لتقديم اللازم لعلاج المواطنين فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا وحيث ان المستشفى تخدم الاف من المواطنين البسطاء وتعتبر القريه اكبر قري المحافظه من حيث عدد السكان .

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