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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رأفة بالأهالي.. مستشفى للتأمين الصحي حلم سكان قرية الكيمان بالأقصر

صدى البلد

ناشد أهالي قرية كيمان المطاعنة - التابعة لمركز اسنا - بمحافظه الاقصر ، فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد الإخباري ، وزارة الصحة  بالموافقة على إنشاء مستشفى للتأمين الصحي.


ويقول المواطن محمد المطعنى أحد الأهالى المتضررين في رسالتة : "نطلب من السادة المسئولين و رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بعمل مبنى للتأمين الصحي،  حيث ان لدينا مستشفى بالقرية مساحة كبيرة حتي الان لم يتم انشاء مبنى تأمين صحي شامل كباقي القرى وتم التحدث مع المسئولين بالمحافظه ولم يتم عمل شيء والقرية تخدم الاف المواطنين البسطاء .

وأضاف: حيث أن مستشفي الكيمان المطاعنه بدون تامين صحي وبدون طبيب أو ممرضة أو مسعفين لحالات الطوارئ ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان ، متابع أن عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية  يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى مستشفى أسنا التى يتوفر بها أطباء والتى تبعد عنهم بمسافة 15 كيلو ، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها.

 

وناشد المسئولين بوزارة الصحة و محافظة الأقصر التدخل وتوفير مبنى للتأمين الصحي و توفير طبيب لتقديم اللازم لعلاج المواطنين فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا وحيث ان المستشفى تخدم الاف من المواطنين البسطاء وتعتبر القريه اكبر قري المحافظه من حيث عدد السكان .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
0115868009 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزارة الصحة محافظة الاقصر مركز اسنا صحة المواطن صحة المواطنين وزير الصحة حالات الطوارئ مستشفي الكيمان المطاعنه دون تامين صحي بدون طبيب عدم توفير طبيب الوحده الصحيه

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