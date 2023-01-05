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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيرحب بأي هدنة في أوكرانيا خلال عيد الميلاد الأرثوذكسي.

وأضاف متحدث الأمم المتحدة، أن “الهدنة لن تحل محل السلام العادل بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير.

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وأمر بوتين، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار من الساعة 12.00 يوم 6 يناير إلى  الساعة 24:00 يوم 7 يناير، على طول خطوط المواجهة في أوكرانيا.

ورفضت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، قائلة إنه لن تكون هناك هدنة حتى تسحب روسيا قواتها الغازية من الأراضي المحتلة.

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