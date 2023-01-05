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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق صادم من أمريكا على إعلان روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن دعوة روسيا لوقف إطلاق النار مثيرة للسخرية بعد مهاجمتها البنية التحتية الأوكرانية يوم رأس السنة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه “إذا كانت روسيا جادة بشأن السلام وإنهاء الحرب فعليها سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين تعليقا على دعوة بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا: "إنه يحاول التقاط أنفاسه".

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير.

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وأمر بوتين، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار من الساعة 12.00 يوم 6 يناير إلى  الساعة 24:00 يوم 7 يناير، على طول خطوط المواجهة في أوكرانيا.

ورفضت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، قائلة إنه لن تكون هناك هدنة حتى تسحب روسيا قواتها الغازية من الأراضي المحتلة.

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