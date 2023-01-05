تموين المنيا: 75% من المحلات ملتزمة بقرار وضع الأسعار على المنتجات

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن 75% من المحلات ملتزمة بقرار وضع الأسعار على المنتجات في المحال التجارية، مشيرا إلى أنه تم عمل 18 قضية عدم وضع الأسعار على المنتجات.

وقال محمود يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن أن أسعار السلع الأساسية الأرز 15 جنيها للكيلو والسكر 15 جنيها للكيلو والزيت يبلغ 48 جنيها للتر.

نقص السلع الأساسية.

وتابع وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة ولا يوجد شكاوى من نقص السلع الأساسية.