عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شاهد الأسعار.. افتتاح معرض أهلا رمضان بإسنا في محافظة الأقصر

صدى البلد

افتتحت مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر معرض اسنا بشارع أحمد عرابي بالسوق الحضري  على مساحة ٨٠٠ متر مربع وعدد المشاركين بلغ ٢٠ عارضا لطرح كميات وفيرة جدا من السلع الأساسية والموسمية بأسعار مخفضة 30%.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه يتم العمل على الحد من الغلاء المستورد من الخارج، مع أهمية ضبط سعر الجنيه مع الدولار، حتي يتم الخروج من تلك الأزمة، مؤكدًا تفاؤله بانفراجة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح معرض اهلا رمضان في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، من يدعي أن هناك مبالغة في الأسعار، فإن الحكومة قامت بعمل تلك المعارض والشوادر لإتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة، مما يعمل على ضبط السوق ومنع أي شخص يحاول رفع سعر أي سلعة.

 

وتابع المصيلحي، أن هناك تشديدا رقابيا بشكل قوي في جميع المحافظات، مع ضرورة الإعلان عن سعر السلعة ووضع السعر العادل لكل سلعة، وبتعاون كافة الأجهزة والقطاعات سيتم المرور من تلك الأزمة الحالية.

 

وقال المصيلحي إنه تم البدء هذا الأسبوع إفتتاح معارض أهلا رمضان، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والمحافظات، بداية من يناير وحتي نهاية شهر ابريل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث تقوم المحافظة بعمل الشادر وتحمل تكلفتها سواء قطعة الأرض، والكهرباء والمياه.

 

وتابع المصيلحي، أن الغرف التجارية تقوم بدعم التجار من خلال مشاركتهم في تلك المعارض، مطالبًا وسائل الاعلام بعرض أسعار السلع الغذائية المطروحة في معارض اهلا رمضان على المواطنين.

 

وأوضح المصيلحي، أن سعر كيلو السكر من 14.5 إلي 16 جنيه، والارز من 14.5 إلي 18 جنيهًا، والزيت من 38 إلي 47 جنيهًا، لافتًا إلي ان جزء كبير من التضخم وارتفاع الاسعار في مصر، نتيجة الازمة العالمية ما بعد كورونا والحرب الروسية والاوكرانية.

 

وقال المصيلحي إن سعر طن الزيت الخام كان قبل الازمة 750 دولارا، واليوم وصل إلي 1500 دولار، ولا نستطيع ان نجبر المصنع بالعمل مع الخسارة، لذلك نري السلعة التي كان سعرها 20 جنيهًا وصل إلي 50 جنيهًا.

وأضاف المصيلحي أنه يجب علينا جميعًا أن نعمل على توفير السلعة، وضبط الاسعار في السوق المحلية بناء على التكلفة وليس بناء على مبدأ أن نجعل المصنع والمنتج يخسر، وسوف نستمر بدعم الفئات المحتاجة.

 

وتابع المصيلحي، أن جميع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تشارك في معارض أهلا رمضان بكافة السلع وبنفس الاسعار المعلنة في جميع معارض أهلا رمضان، مع العمل على مشاركة منافذ جمعيتي وبدالي التموين في تلك المعارض من خلال منافذهم، وطرح السلع الحرة بها للمواطنين.

الغرف التجارية الرئيس عبدالفتاح السيس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية معرض اهلا رمضان الغرفة التجارية السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

تراجع أسعار الذهب وانخفاض الدولار وصعود اليورو عالمياً

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

راوغ الجميع.. ديانج يسجل الهدف الثاني للأهلي فى شباك إنبي

عاجل.. النجم الساحلي يعلن إتمام أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أول رد من أوكرانيا على مقترح روسيا بوقف إطلاق النار

أفشة يحتفل بهدفه أمام إنبي على طريقته الخاصة.. شاهد

حجازي وطارق حامد أساسيان.. تشكيل كلاسيكو الدوري السعودي بين اتحاد جدة والهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

ممكن تلاقي صورتك وسطهم.. أعمال السحر بالمقابر صدمة تثير فزع السوشيال ميديا

شيرين رضا وصبري فواز في كواليس تصوير مسلسل وبينا ميعاد.. صور

الذهب رجع ينزل.. كيف تعرف الأصلي من المغشوش بالمكياج

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

أقل من سعر السوق.. أسعار الزيت والأرز والدقيق بمعرض أهلا رمضان

ببقى عطوف عليكي.. محيي إسماعيل في لقاء خاص مع حنان شوقي

حبس منة شلبي مع إيقاف التنفيذ | تفاصيل المحاكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ