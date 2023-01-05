شاهد الأسعار.. افتتاح معرض أهلا رمضان بإسنا في محافظة الأقصر

افتتحت مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر معرض اسنا بشارع أحمد عرابي بالسوق الحضري على مساحة ٨٠٠ متر مربع وعدد المشاركين بلغ ٢٠ عارضا لطرح كميات وفيرة جدا من السلع الأساسية والموسمية بأسعار مخفضة 30%.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه يتم العمل على الحد من الغلاء المستورد من الخارج، مع أهمية ضبط سعر الجنيه مع الدولار، حتي يتم الخروج من تلك الأزمة، مؤكدًا تفاؤله بانفراجة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح معرض اهلا رمضان في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، من يدعي أن هناك مبالغة في الأسعار، فإن الحكومة قامت بعمل تلك المعارض والشوادر لإتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة، مما يعمل على ضبط السوق ومنع أي شخص يحاول رفع سعر أي سلعة.

وتابع المصيلحي، أن هناك تشديدا رقابيا بشكل قوي في جميع المحافظات، مع ضرورة الإعلان عن سعر السلعة ووضع السعر العادل لكل سلعة، وبتعاون كافة الأجهزة والقطاعات سيتم المرور من تلك الأزمة الحالية.

وقال المصيلحي إنه تم البدء هذا الأسبوع إفتتاح معارض أهلا رمضان، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والمحافظات، بداية من يناير وحتي نهاية شهر ابريل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث تقوم المحافظة بعمل الشادر وتحمل تكلفتها سواء قطعة الأرض، والكهرباء والمياه.

وتابع المصيلحي، أن الغرف التجارية تقوم بدعم التجار من خلال مشاركتهم في تلك المعارض، مطالبًا وسائل الاعلام بعرض أسعار السلع الغذائية المطروحة في معارض اهلا رمضان على المواطنين.

وأوضح المصيلحي، أن سعر كيلو السكر من 14.5 إلي 16 جنيه، والارز من 14.5 إلي 18 جنيهًا، والزيت من 38 إلي 47 جنيهًا، لافتًا إلي ان جزء كبير من التضخم وارتفاع الاسعار في مصر، نتيجة الازمة العالمية ما بعد كورونا والحرب الروسية والاوكرانية.

وقال المصيلحي إن سعر طن الزيت الخام كان قبل الازمة 750 دولارا، واليوم وصل إلي 1500 دولار، ولا نستطيع ان نجبر المصنع بالعمل مع الخسارة، لذلك نري السلعة التي كان سعرها 20 جنيهًا وصل إلي 50 جنيهًا.

وأضاف المصيلحي أنه يجب علينا جميعًا أن نعمل على توفير السلعة، وضبط الاسعار في السوق المحلية بناء على التكلفة وليس بناء على مبدأ أن نجعل المصنع والمنتج يخسر، وسوف نستمر بدعم الفئات المحتاجة.

وتابع المصيلحي، أن جميع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تشارك في معارض أهلا رمضان بكافة السلع وبنفس الاسعار المعلنة في جميع معارض أهلا رمضان، مع العمل على مشاركة منافذ جمعيتي وبدالي التموين في تلك المعارض من خلال منافذهم، وطرح السلع الحرة بها للمواطنين.