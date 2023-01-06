ريلمي تكشف النقاب عن تكنولوجيا الشحن بقوة 240 وات رسميا

كشفت شركة "ريلمي" أخيرًا و رسميًا عن الشحن السريع بقوة 240 وات، وهو أسرع شحن لهاتف ذكي يدخل الإنتاج التجاري حتى الآن، أيضًا يعتبر تصنيف 240 وات أعلى قوة شحن تدعمها منافذ الـ USB نوع C.

يستخدم الشحن الجديد من Realme تصميمًا بمضخة شحن ثلاثية الاتجاهات بقوة 100 وات مع معدل خرج يبلغ 10 فولت 24 أمبير و 20 فولت 12 أمبير من المدخلات. كما زعمت العلامة التجارية أن الشاحن يتمتع بكفاءة تحويل شحن تصل إلى 98.5٪.

يستخدم الشاحن الجديد محول نيتريد جاليوم مزدوج (GaN) بقدرة 240 وات والذي يمنحه كثافة طاقة قصوى تبلغ 2.34 وات / CC ، وهي القدرة الأعلى في صناعة الشواحن حتى الآن. يستخدم المحول منفذ إخراج USB-C واحدًا.

الشحن السريع بقوة 240 وات

أول هاتف بمواصفات شحن 240W

أكدت العلامة التجارية “ريلمي" أيضا أن أول هاتف سيكون بهذه التقنية الجديدة في الشحن Realme GT Neo5 المقرر طرحه في فبراير. يحتوي الهاتف الذكي على 13 مستشعرًا مدمجًا لضبط درجة الحرارة ، كما أنه يأتي بتصنيف PS3 المقاوم للحريق ونظام مراقبة السلامة في الوقت الفعلي ، ويحتوي على أكبر مادة تبديد حرارة من الجرافين مقاس 6580 مم 2 في الصناعة.

علاوة على كل ما سبق، فإن فعالية وصحة البطارية تزيد عن 80٪ حتى بعد 1،600 دورة شحن كاملة مع الشحن السريع 240W ، وفقًا لـ "ريلمي" .