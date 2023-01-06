بجوائز 200 ألف جنيه.. مسابقة قرآنية لأبناء الوادي الجديد بمشاركة الأوقاف والمحافظة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن إطلاق المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادي الجديد في شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار تشجيع أبناء محافظة الوادي الجديد على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في خدمة كتاب الله عز وجل و التشجيع على حفظه وفهم معانيه.

المسابقة المحلية المشتركة لأبناء الوادي الجديد

وأطلق وزير الأوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادي الجديد في شهر رمضان المبارك ، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف الوادي الجديد خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات :

• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.

• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.