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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم تكن الخيار الأول.. القيعي يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

صدى البلد

كشف عدلي القيعي مدير شركة الكرة بالنادي الأهلي، كواليس التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، مفجرا مفاجأة بأنه كان الخيار الثاني لديهم في مركزه بعد لاعب آخر، لم يتم التوصل لاتفاق مع ناديه.

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وأوضح القيعي، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: «تفاوضنا مع لاعب آخر بمركز الظهير الأيمن من أبرز اللاعبين في ذلك المركز ومن عائلة أهلاوية، إلا أن ناديه لم يوافق على رحيله، ومن ثم تم التعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب سموحة».

 

أضاف مدير شركة الكرة بالنادي الأهلي: «إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي ومن بعده كريم فؤاد، جعلت النادي في حاجة للتعاقد مع لاعب جديد بمركز الظهير الأيمن، وعلاقتنا مميزة دائما مع فرج عامر رئيس سموحة».

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وواصل القيعي: «مدة إعارة زياد طارق لصفوف سموحة موسم ونصف ونستطيع إعادته لصفوف القلعة الحمر مرة أخرى، بالاتفاق مع إدارة النادي السكندري، والتجارب السابقة لنا مع سموحة تشجع وتؤكد أنه يمنح اللاعبين الفرصة المطلوبة، بعكس أندية ضمت لاعبين من الأهلي لكنهم لم يلعبوا».

 

واختتم القيعي: «وجود عدد كبير من لاعبي الأهلي المُعارين تشير إلى كفاءة قطاع الناشئين بعكس ما يقال ويحصل هؤلاء اللاعبون على خبرات من الإعارة وتحقق الاستفادة للطرفين».

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