بطلها الحشيش.. الزمالك يشتعل بأزمة بين مرتضى وفيريرا وفتوح وجمعة| القصة الكاملة

شهد نادي الزمالك أزمة جديدة جعلت ميت عقبة علي صفيح ساخن عقب تعادل الزمالك والداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الطرفين، ليخرج من مرتضى منصور رئيس النادي بقرارات نارية أبرزها الانسحاب، وعدم استكمال المسابقة بسبب الأخطاء التحكيمية لمحمود البنا في مباراة الأهلي، وإنبي ومحمود ناجي في مباراة الزمالك والداخلية.

وتقدم فريق الداخلية بهدف سجله لاعبه سمير فكري في الدقيقة 25 قبل أن يتعادل محمد عبدالغني في الدقيقة 90+6.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 25 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما رفع فريق الداخلية رصيده إلى النقطة 9 في المركز 16.

وكان الزمالك قد هُزم في مباراته الماضية في الدوري أمام نظيره أسوان بثنائية مقابل هدف.

قرارات عاجلة من مرتضى منصور

واتخذ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عدة قرارات عقب نهاية مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي 1-1 فى الجولة 12 من المسابقة المحلية.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري".

وأضاف مرتضى منصور : "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى".

وأكمل رئيس الزمالك: "قرار بإيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها والتأكيد علي أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

مرتضى منصور يكشف حقيقة غياب فتوح وجمعة

وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه لكرة القدم لن يُشارك في المسرحية الهزلية.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لفضائية نادي الزمالك ، عقب مباراة فريقه أمام الداخلية:" لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية وتعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين وأحمد فتوح وعبدلله معروضان للبيع وليس بسبب كورونا فهناك مخدرات في جسدهما وهناك علاقات نسائية وتم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين لنهاية الموسم ووصلنا مرحلة أن اثنين لاعبين (داخلين المباراة محششين) وتحدثت مع أحمد فتوح فرد سأرحل فرددت أنني أريد عرضًا وبعد نتيجة التحليل سأعلنه".

وأتم مرتضى منصور، تصريحاته بقوله: "سأجتمع مع فيريرا يوم غد فلن أترك المركب لتغرق واللاعبين المحششين خارج النادي".

اتحاد الكرة يسعى لمنح الدوري للأهلي.. وأرغب في الرحيل عن النادي

وشن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما قويا على الاتحاد المصري لكرة القدم، متهما مسؤوليه بمحاولة توجيه درع الدوري نحو الأهلي.

وقال منصور في مداخلة مع قناة الزمالك: "فوق يا حازم إمام، أنت وصمة عار في جبين الزمالك، هل أنت من مشجعي الزمالك؟، لماذا تخاف من الدفاع عن حقوق الفريق؟".

وأضاف: "هدفي هو الحصول على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهدف اتحاد الكرة منح اللقب للأهلي بالظلم (عشان بيبو مايزعلش)".

وتابع: "إسماعيل يوسف يدرك أنني لم أعد أستطيع احتمال ما يحدث وأرغب في الرحيل عن رئاسة الزمالك، ولن يأتي أحد بعدي يكرر ما حققته مع النادي".

واستمر: "كل هذا في مناخ مُقرف، أحمد الله أنني لا أزال حيا وسط كل هذا المستنقع".

وأتم: "أحمد مرتضى يعاني من 7 جلطات ورغم ذلك يتعرض للشتائم، وكل يوم نواجه قضايا ومعارك قضائية، (إحنا مش شغالين عند حد)".

فيريرا يكذب مرتضى منصور ويشعل الأزمة

كذب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مرتضى منصور رئيس النادي بخصوص أسباب عرض أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبي الفريق للبيع.

وردًا على عرض الثنائي للبيع، قال فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أحمد فتوح وعبدالله جمعة مصابين، لم يتواجدا معنا لأسباب طبية".

وأضاف:" الحصول على أي معلومات خاصة بالفريق تكون عن طريقي أنا فقط".