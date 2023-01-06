عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلها الحشيش.. الزمالك يشتعل بأزمة بين مرتضى وفيريرا وفتوح وجمعة| القصة الكاملة

صدى البلد

شهد نادي الزمالك أزمة جديدة جعلت ميت عقبة علي صفيح ساخن عقب تعادل الزمالك والداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الطرفين، ليخرج من مرتضى منصور رئيس النادي بقرارات نارية أبرزها الانسحاب، وعدم استكمال المسابقة بسبب الأخطاء التحكيمية لمحمود البنا في مباراة الأهلي، وإنبي ومحمود ناجي في مباراة الزمالك والداخلية.

txt

مشكلة جديدة للتؤام.. إبراهيم حسن يفجر أزمة داخل المصري البورسعيدي| تفاصيل

txt

مرتضى منصور يتحدث عن بديل أسامة نبيه بالزمالك وكواليس الخلاف مع فيريرا

وتقدم فريق الداخلية بهدف سجله لاعبه سمير فكري في الدقيقة 25 قبل أن يتعادل محمد عبدالغني في الدقيقة 90+6.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 25 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما رفع فريق الداخلية رصيده إلى النقطة 9 في المركز 16.

وكان الزمالك قد هُزم في مباراته الماضية في الدوري أمام نظيره أسوان بثنائية مقابل هدف.

قرارات عاجلة من مرتضى منصور

واتخذ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عدة قرارات عقب نهاية مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي 1-1 فى الجولة 12 من المسابقة المحلية.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري".

وأضاف مرتضى منصور : "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى".

وأكمل رئيس الزمالك: "قرار بإيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها والتأكيد علي أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

مرتضى منصور يكشف حقيقة غياب فتوح وجمعة

وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه لكرة القدم لن يُشارك في المسرحية الهزلية.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لفضائية نادي الزمالك ، عقب مباراة فريقه أمام الداخلية:" لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية وتعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين وأحمد فتوح وعبدلله معروضان للبيع وليس بسبب كورونا فهناك مخدرات في جسدهما وهناك علاقات نسائية وتم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين لنهاية الموسم ووصلنا مرحلة أن اثنين لاعبين (داخلين المباراة محششين) وتحدثت مع أحمد فتوح فرد سأرحل فرددت أنني أريد عرضًا وبعد نتيجة التحليل سأعلنه".

وأتم مرتضى منصور، تصريحاته بقوله: "سأجتمع مع فيريرا يوم غد فلن أترك المركب لتغرق واللاعبين المحششين خارج النادي".

اتحاد الكرة يسعى لمنح الدوري للأهلي.. وأرغب في الرحيل عن النادي

وشن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما قويا على الاتحاد المصري لكرة القدم، متهما مسؤوليه بمحاولة توجيه درع الدوري نحو الأهلي.

وقال منصور في مداخلة مع قناة الزمالك: "فوق يا حازم إمام، أنت وصمة عار في جبين الزمالك، هل أنت من مشجعي الزمالك؟، لماذا تخاف من الدفاع عن حقوق الفريق؟".

وأضاف: "هدفي هو الحصول على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهدف اتحاد الكرة منح اللقب للأهلي بالظلم (عشان بيبو مايزعلش)".

وتابع: "إسماعيل يوسف يدرك أنني لم أعد أستطيع احتمال ما يحدث وأرغب في الرحيل عن رئاسة الزمالك، ولن يأتي أحد بعدي يكرر ما حققته مع النادي".

واستمر: "كل هذا في مناخ مُقرف، أحمد الله أنني لا أزال حيا وسط كل هذا المستنقع".

وأتم: "أحمد مرتضى يعاني من 7 جلطات ورغم ذلك يتعرض للشتائم، وكل يوم نواجه قضايا ومعارك قضائية، (إحنا مش شغالين عند حد)". 

فيريرا يكذب مرتضى منصور ويشعل الأزمة

كذب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مرتضى منصور رئيس النادي بخصوص أسباب عرض أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبي الفريق للبيع.

وردًا على عرض الثنائي للبيع، قال فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أحمد فتوح وعبدالله جمعة مصابين، لم يتواجدا معنا لأسباب طبية".

وأضاف:" الحصول على أي معلومات خاصة بالفريق تكون عن طريقي أنا فقط".

الزمالك مرتضى منصور الاهلى وانبي أسوان التواصل الاجتماعي كورونا الحشيش نادي الزمالك انبي رئيس الزمالك قناة الزمالك الجوله لجنة الحكام عبد الله جمعه قرارات عاجلة غرامة مالية موقع التواصل الاجتماعي قرار بطولة الدوري صفيح ساخن مباراة الزمالك محمود ناجي القصة الكاملة الأخطاء التحكيمية دارة نادي الزمالك محمد عبدالغنى الزمالك والداخلية جميع اللاعبين وعبد الله جمعة المسابقة المحلية الجولة 12 من المسابقة المحلية مباراة الزمالك والداخلية تمثيلية هزلية فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

نجم الأهلي السابق : كيف سيستمر فتوح في الزمالك ؟

بعد انسحابه من الدوري| محمد بركات يوجه رسالة إلى نادي الزمالك

رسالة غامضة من شوبير عقب فوز الأهلي وتعادل الزمالك

موضوعات متعلقة

منتخب سلاح الشيش يدخل معسكرا مغلقا بإيطاليا استعدادا لبطولة كأس العالم

أفشة يقود تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة إنبي

مشكلة جديدة للتؤام.. إبراهيم حسن يفجر أزمة داخل المصري البورسعيدي| تفاصيل

مرتضى منصور يتحدث عن بديل أسامة نبيه بالزمالك وكواليس الخلاف مع فيريرا

الجدول مضغوط.. طبيب المنتخب يكشف أسباب إصابات لاعبي الدوري

انطلاق تصفيات المنتخب الوطني للمواي تاي للمشاركة في البطولة العربية بالإمارات.. اليوم

أمين عمر يسخر من عقوبات جماهير الزمالك.. وتدخل عاجل من رابطة الأندية

الأهلي يدعم صفوف فريق سيدات كرة اليد بمحترفة سنغالية

ترشيحاتنا

تصل إلى 30 سنة.. أحكام بالسجن في قضية تزوير دبلومات جامعية بالمغرب

بطلها الحشيش.. الزمالك يشتعل بأزمة بين مرتضى وفيريرا وفتوح وجمعة| القصة الكاملة

نائبة من أصول فلسطينية تطالب الكونجرس بوقف تمويل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

بعد تعديل اللائحة.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إفشاء سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء؟.. مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء؟.. مفاجأة

جدل بسبب إنهاء ممثلة هندية شهيرة حياتها في الحمام

منور الدنيا يا دون.. حملات سخرية بعد إلغاء أولى مباريات رونالدو مع النصر بسبب عطل كهربائي

بفستان جرئ.. ميرهان حسين بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

فيديو

قرارات صادمة من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ