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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. القناة الأولى تنقل شعائر صلاة الجمعة من المنيل

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة

نقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم الموافق 13 من شهر جمادى الآخرة 1444هجرية- الموافق 6 يناير 2023 م من رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمحافظة القاهرة.

 

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، اليوم، ليكون تحت عنوان "الدين يسر... التيسير في العبادات والسماحة في المعاملات".

 

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وخطيبا الشيخ أيمن أبو عمر من قيادات وزارة الأوقاف.

افتتاح 25 مسجدًا جديدًا


وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها غدا الجمعة، وعددها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه (521) مسجدًا، منها (429) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (92) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
1.  التقوى – قرية السراج – مركز إدفو - الرديسية
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
2.  الحق عبده أبو زيد- جزيرة الكرم- 
أبو زيد
3.  علي زين العابدين – عزبة يعقوب بباوي - سمالوط
4.  الرحمن – ناحية النابورة – مغاغة 
5.  الرحمة – البسقلون - العدوة
6.  السلام – ناحية النابورة – مغاغة 
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
7.  محمد راشد محمد عودة – ابني بيتك 6 أكتوبر حرف (ز) قطعة رقم 5 مركز خدمات ابني بيتك

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
8.  عبد الحميد إسماعيل – أبو ريا – الرياض 
9.  التقوى – قرية أولاد صلاح - بلطيم
10.  عزبة قبيبة البحرية - دسوق
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
11.  بدوية – أبو شنب - أبشواي
12.  الرحمن البحري – عزبة الصيني - ترسا
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
13.  حسين سالم – عزبة حسين سالم – مناشي أبو صير – إدارة الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
14.  أبو رجيعة- رزافه - الدلنجات
15.  المؤاجرين – كوم المناصير- دمنهور
16.  التوبة الغربي – كوم المناصير – دمنهور 
17.  عزبة الوكيل – جزاير عيسى - الدلنجات
18.  عبد الحميد موسى فضل – زاوية حمور - الدلنجات
19.  عبد الونيس فرج رزافه - الدلنجات

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
20.  أبو الهدى – دكرنس 
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
21.  عبد العال  عبد المجيد - تلراك
22.  النور – عزبة شهوان – منيا القمح
23.  طلبة شحاته - الحسينية
24.  السيد أحمد عوض الله - القنايات
25.  السلطان عبد القادر – كشيك – أبو حماد

 

التليفزيون المصري صلاة الجمعة مسجد صلاح الدين الأوقاف

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