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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرى شرق بولاق في الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

بدأت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الطبية المجانية بقري شرق بولاق بمركز الخارجة بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية التي تستحق الرعاية الطبية.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحاً أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كافة الأدوية التى تصرف للمرضى بالمجان.

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وأضاف، أن القافلة الطبية تأتى في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة «حياه كريمة»، فى مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، والتى تنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

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