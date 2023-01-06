عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مضحوك علينا.. عمرو دياب يطرح أولى أغانيه في 2023

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية "مضحوك علينا" وهى أول أعماله عام 2023.  

"مضحوك علينا" كلمات محمد البوغه وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس وتسجيل اندرو داوود و شيري شكري.  

 

وفي سياق متصل، تصدر عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر إحدى المنصات الموسيقية الرقمية، وذلك مع بداية عام 2023.  وتصدر أغنيتي «سينجل، وماتيجي نفك»، قوائم الأعلى استماعا في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.  

 

واحتلت أغنية سينجل المرتبة الأولى بينما احتلت أغنية ما تيجي نفك المرتبة الثانية في قوائم الأعلى استماعا عبر التطبيق.  

 

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أغنية ماتيجي نفك قبل نهاية عام 2022 وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.   كما طرح أغنية "سينجل" في ليلة رأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

عمرو دياب مضحوك علينا أمير محروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الرز بـ12 والفراخ بـ35 جنيها.. مفاجأة في أسعار السلع وانخفاض ملحوظ|الدولة تتحرك

لم تكن الخيار الأول.. القيعي يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

تضم 7 من الرموز.. لجنة المشاهدة لمهرجان المنصورة المسرحي تبدأ عملها

تفاصيل القبض على أحمد آدم في سوريا بسبب معلش إحنا بنتبهدل

مخرج فيلم اتنين للإيجار ينفي تأجيله ويكشف موعد طرحه في السينمات

آراء متخلفة.. شيرين رضا ترد على انتقادات الجمهور بسبب إطلالتها المثيرة للجدل

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

رامي وحيد وهبة عبد الغني ضيفا العرض الخاص لمسرحية كازينو بديعة

تفاصيل مشاركة كلوديا حنا فى حفل بطولة خليجى 25 بالبصرة.. غدا

إزالة بوسترات علاء مرسي من مسرحية كازينو بديعة

ترشيحاتنا

فيفا ينصف الأفريقي ضد الزمالك في صفقة انتقال سيف الجزيري.. تفاصيل

شحوط معدية بنهر النيل على متنها 100 راكب وسيارات نقل وملاكي

السعودية.. الموافقة على مشروع قواعد تشغيل الأسواق الحرة بالمنافذ

رائد الفكر المعاصر.. ماذا قدم الإمام الطيب في ملف تجديد الخطاب الديني؟

ضمن حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا

دائما معا.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة... ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة جنات

لا مفر منها.. كارثة ستدمر الأرض في عام 2100

بسعر مبالغ فيه.. كارديجان أحلام الملفت يثير الجدل

فيديو

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

قرارات صادمة من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ