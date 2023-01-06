بعد أسبوعين من نجاحها.. أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر

أثار خبر وفاة أول حالة أجرت عملية زراعة الرئة فى مصر حالة كبيرة من الصدمة بين الجميع حيث أنها كانت أهم إنجاز طبي حدث فى العقد الأخير فى الشرق الأوسط.



وفى هذا التقرير نلقى الضوء على أهم الأسباب التى تجعل أصحاب عملية زراعة الرئة مهددين بالموت وفقا لما جاء فى موقع "feinberg " وكليفند كلينك.

في دراسة سابقة اكتشف علماء جامعة نورث وسترن ميديسين أن مجموعة فرعية من الخلايا المناعية تسمى الخلايا الوحيدة غير الكلاسيكية (NCMs) ، والتي لم يكن من المعروف سابقًا أنها تقيم في الرئتين، تلعب دورًا رئيسيًا في إحداث خلل وظيفي في التطعيم الأولي (PGD) ، وهو السبب الرئيسي للوفاة بعد زراعة الرئة.



وأضافت أن هذا يجعل مرضى زرع الرئة يعانون من الموت المبكر والمشاكل طويلة الأمد، موضحة أنه إذا كان بإمكان الشخص إصلاح التشخيص الوراثي قبل الزرع، يمكنه حقًا إصلاح الكثير بشأن الزرع.

يعد التشخيص الوراثي قبل الزرع شكلًا خطيرًا من إصابات الرئة التي تحدث عندما يتم تجنيد العدلات - خلايا الدم البيضاء - في الرئة المزروعة، مما يؤدي إلى بدء سلسلة الالتهابات والتسبب في تلف الأنسجة، ولكن في حين أنه من المفهوم أن العدلات كانت الخلايا المستجيبة الرئيسية التي شوهدت في التشخيص الوراثي قبل الزرع ، فإن الآليات التي تدفع تدفقها إلى الرئة غير معروفة.

علاوة على ذلك، لم يكن استهداف العدلات لدى المريض استراتيجية عملية للعلاج ، نظرًا لأن هذه الخلايا نفسها ضرورية للدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض.

عدوى الرئة

مخاطر زراعة الرئة

جميع العمليات الجراحية لها مخاطر، وتشمل المخاطر مضاعفات التخدير والنزيف والجلطات الدموية والندبات غير المواتية والعدوى والموت.



رفض الزرع: يحمي جهازك المناعي جسمك من الغزاة الأجانب الذين يتسببون في إلحاق الضرر بجسمك. تشمل الغزاة الأجانب البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات ويحدث رفض الزرع عندما يهاجم جهاز المناعة في جسمك رئتيك المزروعتين. يفسر الرئتين على أنها غزاة أجانب.

يعتبر رفض الزرع أكثر شيوعًا في أول 12 شهرًا (يسمى الرفض الحاد) بعد الجراحة. يمكن لمزود الرعاية الصحية الخاص بك دائمًا عكس هذا النوع من الرفض باستخدام الأدوية المثبطة للمناعة. هناك شكل من أشكال الرفض يسمى الرفض المزمنيمكن أن يحدث في بعض الأشخاص بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عملية الزرع.

عدوى: تعمل الأدوية المثبطة للمناعة على إبطاء أو منع جهاز المناعة لديك من رفض الرئة الجديدة. ومع ذلك، فإن الجهاز المناعي المكبوت يواجه صعوبة في مكافحة العدوى وسيكون لديك خطر أكبر للإصابة بعدوى خطيرة في الدم والفطريات والجلد والجهاز التنفسي أثناء تناول الأدوية المثبطة للمناعة.