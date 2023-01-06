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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 6-1-2023

أسعار الذهب فى الامارات
أسعار الذهب فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 6 يناير  2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.

 

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة :

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة   مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24  نحو 228درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 209درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو  199.50درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو  171درهم إماراتى  

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ارتفع 4 دولارات.. اعرف أسعار الذهب العالمية اليوم

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 6-1-2023

أسعار الذهب في الامارات اليوم  للجرام عيار 14 نحو  133 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم  للجرام عيار 12 نحو 114درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية نحو 7091درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب  نحو 1596درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو نحو 228 الف درهم إماراتى.

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب أسعار الذهب الامارات دولار أمريكي درهم إماراتى

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