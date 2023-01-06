نابولي الإيطالي يستعد لضم المغربي عز الدين أوناحي بـ 15 مليون يورو

أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي نابولي بدأت التحرك لحسم التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

وأكد الإعلامي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن نابولي قدّم عرضه الأول للتعاقد مع عز الدين أوناحي مقابل 15 مليون يورو مع السماح ببقاء اللاعب في ناديه الحالي أنجيه الفرنسي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح ذات المصدر أن المدير الرياضي لنابولي ديفيد جيونتولي، التقى بممثلي عز الدين أوناحي و نادي أنجيه على هامش المباراة التي خسرها فريقه ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

أوضح دي مارزيو أن إدارة نادي أنجيه الفرنسي سوف تطلب مبلغا أكبر من 15 مليون يورو للتخلي عن عز الدين أوناحي.

أشار إلى أن رغبة لاعب المنتخب المغربي عز الدين أوناحي تتمثل في الموافقة على الانتقال من فرنسا إلى نادي جنوب إيطاليا.

حقيقة العروض الإنجليزية لاحتراف عز الدين أوناحي

وأشارت التقارير الإعلامية إلي أنه لم تصل عروض رسمية من إنجلترا حتى الآن للدخول فى مفاوضات من أجل الحصول على خدمات عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب.

وشددت التقارير الإعلامية على أن نادي مارسيليا الفرنسي يتقدم السباق من أجل التفاوض مع نجم منتخب المغرب عز الدين أوناحي .

وأشارت إلى أن نادي مارسيليا الفرنسي يتصدر حاليا سباق التعاقد مع عز الدين أوناحي، ويجهز عرضا لنادي أنجيه يتراوح من 20 إلى 25 مليون يورو لحسم الصفقة.

وسبق أن ذكرت تقارير بأن نادي برشلونة مهتم بضم عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب في موسم انتقالات اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي فى شهر يناير المقبل، كما يسعى ليستر سيتي للتعاقد مع النجم المغربي.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن أوناحي أحد اكتشافات مونديال قطر 2022، سينتقل بشكل مؤكد إلى ناد كبير في أوروبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل

نجم منتخب المغرب خامة جيدة

وأكد محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق أن عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب خامة جيدة ويستحق اللعب في أكبر الفرق الأوروبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إشادة لويس أنريكي مدرب إسبانيا بإمكانياته الفنية.

وقال محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عز الدين أوناحي لاعب بمواصفات أوروبية وأتوقع أن ينتقل إلى فرق كبير في أوروبا في الفترة القادمة بعد انتهاء مشاركة المغرب في كأس العالم في قطر".