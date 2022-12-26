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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد تراجع المستوى.. تفاصيل جلسة الخطيب وكولر الحاسمة في الأهلي

صدى البلد

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي، في وجود حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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تأتي الجلسة من أجل مناقشة العديد من الملفات الطارئة علي رأسها معرفة أسباب تذبذب مستوى الأهلي بعدما تعادل مرتين في آخر ثلاث مواجهات من بطولة  الدوري الممتاز.

و تعادل الأهلي أمام فيوتشرثم تغلب علي فاركو وتعادل مجددًا امام سموحة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد علي ارض ملعب ستاد الأهلي ويالسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات، أبرزها السبب وراء تراجع مستوى الفريق بشكل كبير، خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري الممتاز.

كما سيناقش محمود الخطيب في جلسته مع كولر، الصفقات الجديدة التي سيجرى التعاقد معها لدعم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الشهر المقبل، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل المشاركة بالبطولة، فضلا عن المنافسة لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

و سيتم عرض خطة استعداد الفريق لكأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، وحاجته الفنية لتحقيق مركز يليق بالنادي.

وسيتم خلال الجلسة حسم اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي، والذين لا يحتاجهم المدير الفني من الناحية الفنية في الفريق الأول، خاصة في ظل استبعاد المدير الفني أكثر من لاعب، أبرزهم محمد محمود وزياد طارق.

ومن المقرر ان يضع الجهاز الفني  بقيادة مارسيل كولر وبالتنسيق مع محمود  الخطيب وحسام غالي اسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ،ووضع النقاط فوق الحروف في ذلك الملف.

وكان الأهلي تعادل سلبيًّا مع سموحة في المباراة أمس الأحد، على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز، وارتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 23 في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

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