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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة جديدة عن سعر جرام الذهب في مصر.. تفاصيل

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

كشف الدكتور نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر عيار 21 خلال اليومين الماضيين.

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وأوضح نادي نجيب، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 زاد بمعدل 100 جنيه في الجرام، وكان سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بمبلغ 1660، وحاليا أصبح 1760، وكل الأعيرة زادت أيضا.
 

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سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يناير 2023


وتابع الدكتور نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن من يستثمر في الذهب مستمر، لانه مقتنع بالاستثمار في الذهب، والذهب ملاذ أمن، ويمكن البيع والشراء في أي لحظة، ويحقق أرباح سريعة. 

 

من لديه ذهب في المنزل


وأكمل الدكتور نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن من لديه ذهب في المنزل لا يوجد له أي أهمية انصحه أن يذهب لبيعه.

 

 

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