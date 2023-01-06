الرئيس السيسي للمواطنين : متخافوش على مصر لسببين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة هامة للشعب المصري، قائلا "شايف الناس قلقانة، لكني أطمئنكم، احنا مش بنخبي عليكم حاجة، وفي كل مناسبة بقول متديش ودنك لحد مش مسئول".



وأضاف السيسي: "ربنا مش هسيبنا، وهو اللي خلقنا كلنا، ولا تخافوا لسببين، الأول ربنا موجود، والثاني أن الدولة حريصة على الشعب من الأزمة العالمية".

وتابع الرئيس السيسي: "ادعو الله ان يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره، متابعا أنه في حديث استمع إليه لقداسة البابا تواضروس وجد فيه بلاغة وحكمة كبيرة.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية.



وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أبناء الكنيسة

ويشارك الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.

