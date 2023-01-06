عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي للمواطنين : متخافوش على مصر لسببين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة هامة للشعب المصري، قائلا "شايف الناس قلقانة، لكني أطمئنكم، احنا مش بنخبي عليكم حاجة، وفي كل مناسبة بقول متديش ودنك لحد مش مسئول". 

txt

عاجل.. بث مباشر| لحظة وصول السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد


وأضاف السيسي: "ربنا مش هسيبنا، وهو اللي خلقنا كلنا، ولا تخافوا لسببين، الأول ربنا موجود، والثاني أن الدولة حريصة على الشعب من الأزمة العالمية".

 

وتابع الرئيس السيسي: "ادعو الله ان يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره، متابعا أنه في حديث استمع إليه لقداسة البابا تواضروس وجد فيه بلاغة وحكمة كبيرة.


ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

 

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية.


وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

أبناء الكنيسة

ويشارك الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال  الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.
 

السيسي عبدالفتاح السيسي البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد العاصمة الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

67 يوما في غيبوبة..فرح شعبي ينهي حياة طفل..أسرة القتيل: أصيب بـ18 طلقة

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

قرار عاجل من النائب العام ضد ياسر قريش صاحب شائعة صندوق الزواج

موضوعات متعلقة

احتفالا بعيد الميلاد المجيد.. الرئيس السيسي يصافح المتواجدين بكاتدرائية ميلاد المسيح

ترشيحاتنا

هجوم سيبراني روسي يستهدف مختبرات نووية أمريكية

وصول أول رحلتين.. كوريا الجنوبية تستأنف رحلات الشارتر إلى مطار القاهرة

شاهد.. الحاضرون بكاتدرائية ميلاد المسيح يستقبلون الرئيس السيسي بهتافات تحيا مصر

هنتخلى عنها ؟ سؤال علني من الرئيس السيسي في كاتدرائية العاصمة الإدارية

تعاطي كوكايين.. تسريبات مثيرة من مذكرات الأمير هاري تهز عرش المملكة المتحدة

وزير الصحة: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم خلال 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل زيت الثوم عند استخدامه على الوجه؟

طريقة عمل البيتي فور في البيت.. أحلى و أرخص من الجاهز

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

بعد أسبوعين من نجاحها.. أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر

فيديو

بعد فيديو الكعبة.. هلا رشدي تغني في الحرم النبوي

أسباب وفاة أول حالة زراعة رئة في مصر بعد نجاح العملية.. فيديو

الرز بـ12 والفراخ بـ35جنيها.. كل السلع بسعر مخفض بمنافذ الزراعة والمجمعات ومعارض أهلا

مصير أسود.. ماذا ينتظر الزمالك حال الانسحاب من الدوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ