نقل حالتين من مرضى غسيل الكلى إلى لجانهم الانتخابية للتصويت للنواب

محمد الطحاوي

حرصت حالتان مصابتان بفشل كلوي عقب انتهائهما من جلسات الغسيل الكلوي علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية والادلاء بأصواتهم وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف الي لجانهم الانتخابيه بالشرقية.

أكد مرفق إسعاف الشرقية انه بعد انتهاء جلسات الغسيل، تم نقل الحالة الأولى في قرية الأخيوة، مدينة الحسينية، والحالة الثانية في مدينة العاشر من رمضان إلى لجان الاقتراع، لضمان تمكينهما من الإدلاء بأصواتهما بأمان أثناء التنقل والإجراءات الانتخابية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

